Kütahya 30 Ağustos OSB Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI DETAYLARI

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner’in başkanlığında OSB Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Bu toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar, Mesut Yıldırım ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı. Gündem maddeleri Divan Başkanı Metehan Besen tarafından sunuldu. OSB Müdürü Murat Demir, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, 13 gündem maddesinin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı.

GÜVEN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 30 Ağustos OSB’nin geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. Çetiner, “Bölgemiz bu yıl altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, dijital dönüşüm adımlarından sürdürülebilir enerji projelerine kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Yeni yatırımlarla parsel doluluk oranımız arttı, istihdam kapasitemizi genişlettik” şeklinde ifade etti. Sanayicilere yönelik hizmetleri daha hızlı ve etkin hale getirmek için sistemlerin gözden geçirildiğini vurgulayan Çetiner, “30 Ağustos OSB’yi sadece bölgesel bir üretim merkezi değil, uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi üssü haline getirme hedefiyle ilerliyoruz” dedi.

GELECEK İÇİN DUYGULU MESAJLAR

Başkan Çetiner, “Bu topraklarda özgürce üretmemizi mümkün kılan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zaferi’ni bize armağan eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. Yeni dönemin bölgemize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza başarı ve bereket getirmesini diliyorum” diye ekledi. Toplantıda alınan kararların, Kütahya 30 Ağustos OSB ve bölge sanayisi adına hayırlı olması temenni edildi.