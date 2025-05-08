Kütahya 30 Ağustos OSB Toplantısı Yapıldı

KÜTAHYA’DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner öncülüğünde OSB Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş ile üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar, Mesut Yıldırım ve OSB Müdürü Murat Demir katıldı. Gündem maddeleri, Divan Başkanı Metehan Besen tarafından sunulurken, OSB Müdürü Murat Demir bölgedeki çalışmalarla ilgili önemli bilgiler aktardı. Toplantıda 13 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Toplantının ardından açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, 30 Ağustos OSB’nin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Çetiner, “Bölgemiz bu yıl altyapı çalışmalarından çevre düzenlemelerine, dijital dönüşüm adımlarından sürdürülebilir enerji projelerine kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Yeni yatırımlarla parsel doluluk oranımız arttı, istihdam kapasitemizi genişlettik” şeklinde konuştu. Sanayicilere daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla sistemlerin gözden geçirildiğini bildiren Çetiner, “30 Ağustos OSB’yi sadece bölgesel bir üretim merkezi değil, uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi üssü haline getirme hedefiyle ilerliyoruz” dedi.

ŞEHİT VE GAZİLER UNUTULMADI

Başkan Çetiner, “Bu topraklarda özgürce üretmemizi mümkün kılan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zaferi’ni bize armağan eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. Yeni dönemin bölgemize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza başarı ve bereket getirmesini diliyorum” dedi. Toplantıda alınan kararların Kütahya 30 Ağustos OSB ve bölge sanayisi için hayırlı olması temennisiyle tamamlandı.