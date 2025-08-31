Haberler

Kütahya AFAD Ekipleri, Keçileri Kurtardı

AFAD EKİPLERİ KURTARMA OPERASYONU YAPTI

Kütahya’nın Enne Mahallesi Tabiat Parkı bölgesinde kayalıklarda mahsur kalan dört keçi, gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile kurtarıldı. Kayalıklarda keçilerin aşağı inemediğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KURTARMA EKİBİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

İhbarın ardından Kütahya AFAD İl Müdürlüğü’ne bağlı dört arama kurtarma teknisyeni bölgeye sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemlerini alarak kayalıklara inip, ip yardımıyla mahsur kalan keçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan keçiler, kurtarma işleminin ardından sahibine teslim edildi.

