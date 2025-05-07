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Kütahya Akşemsettin Kız AİHL Başarı Elde Etti

OKULUN BAŞARISI VE İSKANI

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Kategorisi bölge müsabakalarında önemli bir başarı elde etti. Bölgedeki birçok ilden gelen rakiplerle mücadele eden okulun masa tenisi takımı, sergiledikleri üstün performansla bölge üçüncüsü oldu ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

SPORCULARIN ÇABASI

Takımın dikkat çeken sporcuları Melike Nesibe Yerli ve Elif Sare Öztürk, azimli mücadeleleriyle göz önüne çıktı. Bu iki öğrenci, çok sayıda yetenekli rakip arasında öne çıkarak okullarını ve Kütahya’yı gururla temsil etme fırsatını elde etti. Elde edilen bu önemli başarı, okulda büyük bir sevinç yarattı. Öğrenciler, Türkiye finalleri öncesinde heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Okul yönetimi, sporcuları ve bu başarıda katkısı olan öğretmen Selma Duman’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, sporun birleştirici gücüne inanan yaklaşımıyla geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

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