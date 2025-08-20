Kütahya Belediye Başkanı Kahveci İddiaları Reddetti

ÇERÇİOĞLU’NUN İSTİFASI ARDINDAN GELEN İDDİALAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AKP’ye katılması sonrası, yeni “geçişlerin” olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar arasında yer alan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, söylentileri yalanlayarak, “Aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başındayız” ifadesini kullandı.

KAHVECİ’DEN AÇIKLAMA

Kahveci, sosyal medya hesabında videolu bir paylaşımda bulunarak, “Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz” şeklinde belirtti.

KAHVECİ’NİN KİŞİSEL GEÇMİŞİ

28.05.1968 tarihinde Ordu’da doğan Eyüp Kahveci, eğitim hayatına Ordu Kabadüz Lisesi’nde başladı. Anadolu Üniversitesi’nde Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İşletme (Finansman) Yüksek Lisansı aldı. 1990 yılında iş hayatına başlamış ve çeşitli firmalarda görev almıştır. Ayrıca, 2001-2011 yılları arasında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda danışmanlık hizmeti vermiştir. 2012 yılında ise yerel, ulusal ve uluslararası birçok şirkete danışmanlık yapmaya başlamıştır.

Kahveci, Işık Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hürok İnş. Mermer. Lastik San. Tic. Ltd. Şti.’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiş, E-MAK Makine İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş’ de ise Genel Müdür Vekili olarak çalışmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır. 1999 yılından itibaren CHP Kütahya’da görev yapmaktadır.