Gündem

Kütahya’da 1.2 Ton ‘Paşa’ 350 Bin Liraya Satıldı

kutahya-da-1-2-ton-pasa-350-bin-liraya-satildi

KÜTAHYA’DA PAŞA ADLI KURBANLIĞIN SATIŞI

Kütahya’da bir besicinin “Paşa” ismindeki kurbanlık tosununun 1.2 ton ağırlığıyla 350 bin liraya satılması dikkat çekti. Besici Ali Mercan, olayla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulundu.

Mercan, “Paşa’nın panda cinsinde doğduğunu, babası ve dedesinin simental cinsi olduğunu” açıkladı. Önceki yıllarda babası ve dedesini sattıklarını belirten Mercan, “2,5 yaşındaki ve yaklaşık 1200 kilogram ağırlığındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı satın aldı, kişi başı 50 bin lira ödendi. Bu hayvandan yaklaşık 80’er kilo et düşecek. Adını dedesi “Paşa” koydu, ona çocuk gibi baktık” diye konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakan Fidan, İngiltere ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Spor

Dünya Boks Federasyonu Cinsiyet Testi Uygulayacak

Dünya Boks Federasyonu, boksör Imane Khelif'in cinsiyet testi sonuçlanana dek kadınlar kategorisinde yarışamayacağını açıkladı. Zorunlu test uygulamasının detayları gün yüzüne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.