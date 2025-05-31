Kütahya’da 1.2 Ton ‘Paşa’ 350 Bin Liraya Satıldı

KÜTAHYA’DA PAŞA ADLI KURBANLIĞIN SATIŞI

Kütahya’da bir besicinin “Paşa” ismindeki kurbanlık tosununun 1.2 ton ağırlığıyla 350 bin liraya satılması dikkat çekti. Besici Ali Mercan, olayla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulundu.

Mercan, “Paşa’nın panda cinsinde doğduğunu, babası ve dedesinin simental cinsi olduğunu” açıkladı. Önceki yıllarda babası ve dedesini sattıklarını belirten Mercan, “2,5 yaşındaki ve yaklaşık 1200 kilogram ağırlığındaki tosunumuzu 350 bin liraya sattık. 7 kişi bu hayvanı satın aldı, kişi başı 50 bin lira ödendi. Bu hayvandan yaklaşık 80’er kilo et düşecek. Adını dedesi “Paşa” koydu, ona çocuk gibi baktık” diye konuştu.