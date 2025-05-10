Kütahya’da 100 Tavuk Yangında Can Verdi

YANGINLA İLGİLİ DETAYLAR

Domaniç ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İlhan Türk’e ait 4 kümeste çıkan yangın sonucunda yaklaşık 100 tavuk hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor. Yangın, bölgedeki vatandaşların dumanları fark etmesi ile ortaya çıktı.

İTFAYE MÜDAHALESİ

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü, fakat yangın sonucunda kümesler tamamen kullanılmaz hale geldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor. Yangının sebebiyle ilgili bilgi vermek için ilgili yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.