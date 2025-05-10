Haberler

Kütahya’da 100 Tavuk Yangında Can Verdi

YANGINLA İLGİLİ DETAYLAR

Domaniç ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan İlhan Türk’e ait 4 kümeste çıkan yangın sonucunda yaklaşık 100 tavuk hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor. Yangın, bölgedeki vatandaşların dumanları fark etmesi ile ortaya çıktı.

İTFAYE MÜDAHALESİ

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü, fakat yangın sonucunda kümesler tamamen kullanılmaz hale geldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın detayları araştırılıyor. Yangının sebebiyle ilgili bilgi vermek için ilgili yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TÜBİTAK ile işbirliği yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen yapay zeka projesiyle çocukların okuma yazma becerilerini artıracaklarını duyurdu. Ebeveynlere yönelik düzenlenen yarışmada çocuklar ödüllendirildi.
Haberler

Şimşek, Türkiye’nin üretim ve ihracatını bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sanayi üretiminin artış gösterdiğini, ihracatın ise küresel belirsizliklere rağmen dayanıklılığını sürdüreceğini açıkladı. Çevre ve teknoloji odaklı dönüşüme vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.