Kütahya’da 101 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Kütahya’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda toplam 101 adet elektronik sigara yakalandı. Bu operasyon, il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalara bağlı olarak başlatıldı. Merkez bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli önlemler sayesinde bu ürünler ortaya çıkarıldı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan operasyon sonucunda, ele geçirilen elektronik sigaraların olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli mercilerce bir soruşturma süreci başlatıldı. Jandarma, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla devam edecek ve benzer operasyonları sürdürecek.