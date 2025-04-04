Kütahya’da 122 Geçici İşçi Alımı Yapıldı

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, toplam 122 geçici işçi alımı için gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçlarını duyurdu. Alım yapılacak olan pozisyonlar arasında 105 yangın işçisi, 12 arazöz şoförü, 2 dozer operatörü ve 3 greyder operatörü yer alıyor.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

Kura çekimi, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak başkanlığında, Kütahya Noteri huzurunda yapıldı. Bu süreçte Personel Şube Müdürü Hüseyin Yaşar ve ilgili memurlar, komisyonu oluşturdu. Kura sonuçları, www.ogm.gov.tr/kutahyaobm adresinin “Duyurular” kısmında açıklanacak.

EVRAK TESLİM TARİHİ BELİRLENECEK

Açıklanan sonuçlara göre, belirli bir tarih aralığında evrak teslimatı gerçekleştirilecek. Bu işlem, işe alım sürecinin önemli bir aşamasını oluşturuyor.