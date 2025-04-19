Kütahya’da 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

OPERASYONUN DETAYLARI

Kütahya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç örgütlerine karşı yürüttükleri kapsamlı çalışmalarla büyük bir operasyona imza attı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarıyla mücadele amacıyla Kütahya merkezli olan operasyon, eş zamanlı olarak toplam 6 ilde gerçekleşti.

ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gözaltına alınan 15 şüphelinin kimlikleri arasında Ü.K., S.E., G.N.Ş., E.D., M.B.E., S.Y., O.O., H.U., E.D., A.B.U., A.Z.D., B.G., A.U.B., İ.E.K. ve G.N.A. yer alıyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 23 adet 9×19 mm fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarına da el konuldu. Kütahya dahil olmak üzere 21 şehirde bulunan toplam 83 kişinin, bu şahısların bahis ya da şans oyunlarıyla ilgili para transferine aracılık ettikleri yönünde ifadeleri alındı.

TEKNİK TAKİP VE BANKA HESAPLARI

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonrasında şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundukları belirlendi. İncelenen banka hesapları üzerinden yaklaşık 700 milyon 701 bin 664 TL’lik işlem hacmi olduğu kayıt altına alındı.