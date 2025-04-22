Kütahya’da 15 Şüpheli Tutuklandı

KÜTAHYA MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINANLAR

Kütahya merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7’si tutuklandı. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 19 Nisan’da Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Uşak, Yalova ve Bartın illerinde operasyon düzenledi. Örgütlü olarak yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 15 kişi tespit edilip gözaltına alındı.

TUTUKLANAN PUANLAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K, O.O, E.D, B.G, A.U.B, S.E. ve A.B.U. hakimlik tarafından “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Polis, yasa dışı bahis siteleri üzerinden birçok kişiyi mağdur eden ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik 4 ay süren bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, yaklaşık 800 milyon liralık para hareketinin gerçekleştiği tespit edildi. Yasa dışı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait fişekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesaplarına da el konuldu. Operasyonda Ü.K, S.E, G.N.Ş, E.D, M.B.E, S.Y, O.O, H.U, E.D, A.B.U, A.Z.D, B.G, A.U.B, İ.E.K. ve G.N.A. gözaltına alındı.