Kütahya’da 19 Öğrenci Zehirlenme Yaşadı

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN ÖĞRENCİLER

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde 19 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirildi. Öğrencilerin, tüketim tarihi geçmiş ayranlardan dolayı zehirlenme belirtileri gösterdiği düşünülüyor. Gediz Yunus Emre Teknik ve Anadolu Lisesi’nde, bugün okul kantininden ücretsiz dağıtılan ayranlar içen bu 19 öğrencide zehirlenme semptomları ortaya çıktı.

AYRAN TİKİNDEN SONRA BELİRTİLER GÖRÜLDÜ

Öğrenciler ayranları tükettikten bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi şikayetler yaşamaya başladı. Sağlık ekiplerine bilgi verilmesi sonrası, öğrenciler ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne taşınarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin durumunun stabil hale gelmesinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Ayranların tüketim tarihlerinin geçmiş olduğu da öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Gıda güvenliği ve öğrenci sağlığı kapsamında gereken önlemlerin alınması bekleniyor.