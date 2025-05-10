Kütahya’da 19 Yaşındaki Nagihan’ın Cesedi Bulundu

19 YAŞINDAKİ NAGİHAN UYĞUR’UN CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Kütahya’da Nisan 2024’ten beri kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un cinayete kurban gittiği belirlendi. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu genç kızın cesedi, ailesine ait bir evin bahçesindeki kuyuda bulundu. Olayla bağlantılı olarak 7 şüpheli tutuklandı.

AİLEDEN GELEN BAŞVURU ÜZERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne 4 Mayıs 2025 tarihinde başvuran H.E.T., kardeşinden bir yıldır haber alamadığını bildirdi. Bunun ardından Cinayet Büro Amirliği, Nagihan Uyğur’u bulmak amacıyla kapsamlı bir araştırma başlattı. Soruşturmada aile bireylerinden O.Ç.’nin ifadesine başvuruldu. O.Ç., dayısı Y.T.’nin Nagihan’ı cinsel istismara maruz bıraktığını ve bunun aile tarafından bilindiğini aktardı. İfadeye göre, olayın ortaya çıkmasından korkan aile üyeleri, Eylül 2023’te Nagihan’ı ortadan kaldırmaya karar verdi.

CINAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

O.Ç., verdiği ifadede, Ekim 2023’te Y.T.’nin Nagihan’ı iple boğarak öldürdüğünü ve cesedi evin bahçesindeki bir kuyuya attığını bildirdi. Cesedin üzerinin moloz ve betonla kapatıldığını ve kendisinin de bu sürece yardımcı olduğunu itiraf etti. Cinayetin gerçekleştirildiği Börekçiler Mahallesi’ndeki evin 2024 yılında 1 milyon TL’ye satıldığı tespit edildi.

POLİS KAZI YAPTI VE CESET BULUNDU

Polis ekipleri, 8 Mayıs sabahı olay yerinde kazı çalışmalarına başladı ve kayıp Nagihan Uyğur’a ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan H.T. (23), H.E.T. (22), F.Ç. (62), E.S.T. (20), E.Ç. (35), H.T. (40), G.U. (15) ve O.Ç. (37) adlı kişilerden 7’si tutuklandı, 15 yaşındaki G.U. ise serbest bırakıldı. Ailedeki 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

AİLEDEKİ GEÇMİŞ CİNAYETLER VE SOSYAL YAŞAM

Yapılan araştırmalar sonucunda, aile üyelerinin geçmişte işlenen başka cinayetlerle de bağlantılı olduğu belirlendi. Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında kaybolduğu ve daha sonra kardeşi Y.T. ve yeğeni H.U. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Y.T.’nin bu olayın ardından uzun süre firarda yaşadığı ve 2021’de Kütahya’ya geri döndüğü tespit edildi. Emniyet yetkilileri, ailenin toplumdan izole bir yaşam sürdüğünü, sosyal medya haricinde hiçbir iletişim aracı kullanmadığını ve Kütahya’da depremzede olduklarını belirterek kimliklerini gizlediklerini ifade etti. Soruşturma halen devam ediyor.