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Kütahya’da 2 Zanlı Tutuklandı

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ OPERASYONU

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yürüttüğü çalışmalar sayesinde Kütahya’ya uyuşturucu getiren bir aracı tespit etti ve durdurdu.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Araçta yapılan detaylı aramada, 10 parça halinde yaklaşık 64 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan M.T. ve F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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