Kütahya’da 20 Yıldır Balıkçılık Yapılıyor

BALIKÇILIKTA UZUN YILLAR

Kütahya’da balıkçılık yapan bir çift, 20 yıldan beri barajda yakaladıkları balık ve kerevitlerle geçimlerini sağlıyor. Kent merkezine 34 kilometre uzaklığında bulunan 25 haneli Sofça köyü, Porsuk Barajı’nın kıyısında yer alıyor. Bu barajda balıkçılık ve kerevit avcılığı yapılıyor. Temmuz ve ağustos aylarında, baraj gölünde yıllık yaklaşık 12 ton kerevit avlanıyor. Bu kerevitler, 37 üyesi bulunan Sofça Su Ürünleri Kooperatifi aracılığıyla İstanbul’da işlenip Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

KURBAN DÖNMEZ’İN AÇIKLAMALARI

Köyde yaşayan Kurban ve Dursun Dönmez çifti, 20 yıldır balık ve kerevit avcılığı yapıyor. Kurban Dönmez (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri aynı barajda balıkçılık yaptığını ve bu mesleği çok sevdiğini aktardı. Evlendikten sonra da eşiyle bu mesleği sürdürdüğünü belirten Dönmez, “Sabah güneşin doğmasıyla birlikte baraja iniyoruz. Öğlene kadar balık ve kerevit avlıyoruz. Köylülerimiz geçiminizi bu barajdan sağlıyor. Yaklaşık 40 yıllık bir kooperatifimiz var. Buradan genelde sazan, yayın, gümüş balığı ve kerevit çıkıyor. Allah’a şükür geçimimizi sağlıyoruz. Bu yıl çok kurak geçti ve suyumuz her geçen yıl çekiliyor. Burası Eskişehir’in içme suyunu karşılıyor ve çiftçimize sulama imkanı sağlıyor. Suların çekilmesi bizim için endişe verici. İşlerimizi etkilemiyor değil ama yine de memnunuz.” şeklinde konuştu. Dönmez, köydeki gençlerin balıkçılık ve kerevit avcılığına ilgi göstermediğini de sözlerine ekledi.

DURSUN DÖNMEZ’İN GÖRÜŞLERİ

Dursun Dönmez (44) ise balık ve kerevit avcılığını babasından öğrendiğini ifade etti. Balıkçılığın ev işlerine oranla daha zor olduğunu söyleyen Dönmez, “Ekmek parası için buradayız. 4 çocuğum var. Eşimle birlikte onları okutmak, meslek sahibi yapmak için çabalıyoruz.” dedi. Mesleğini çok sevdiğini belirten Dönmez, “Kadınlar bu meslekte daha iyiler. Sadece tutmakla olmuyor. Bir de bu ürünleri satması var. İşin o tarafında da kocalarımıza yardım ediyoruz.” şeklinde konuştu. Dursun Dönmez, günlük 5-10 kilogram balık ve kerevit avladıklarını da dile getirdi.