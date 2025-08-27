Haberler

Kütahya’da 3,5 Kilo Kokain Ele Geçirildi

KÜTAHYA’DA POLİS OPERASYONU

Kütahya’da yapılan bir operasyonla birlikte 3,5 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan iki kişi tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarı elde etti.

İKİ ARAÇ TAKİBE ALINDI

Ekipler, Kütahya’ya uyuşturucu madde ulaştırdığı ve koordineli bir şekilde hareket ettiği belirlenen iki aracı takip etti. Durdurulan araçlarda gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 3 kilo 500 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan bireyler, emniyetteki işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

