Kütahya’da 3,5 Kilo Kokain Ele Geçirildi

KÜTAHYA’DA POLİS OPERASYONU

Kütahya’da yapılan bir operasyonla birlikte 3,5 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan iki kişi tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarda önemli bir başarı elde etti.

İKİ ARAÇ TAKİBE ALINDI

Ekipler, Kütahya’ya uyuşturucu madde ulaştırdığı ve koordineli bir şekilde hareket ettiği belirlenen iki aracı takip etti. Durdurulan araçlarda gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 3 kilo 500 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan bireyler, emniyetteki işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.