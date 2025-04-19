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Kütahya’da 3 Evde Kaçakçılık Yapıldı

KÜTAHYA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Kütahya’da gerçekleştirilen bir operasyonda KOM ekipleri, 3 evde yaptığı aramada 81 bin 200 adet dolu ve boş makaron ile 52 kilogram tütün buldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu aramayı gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan arama sırasında, ayrıca 2 adet makaron sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 3 bin adet şeffaf sigara poşeti, 2 adet av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.G ve C.A. isimli şüpheli kişilere yönelik adli işlemler başlatıldı.

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