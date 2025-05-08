Kütahya’da 33 Bin 883 Mehmetçik Eğitildi

EĞİTİMDEKİ BAŞARI

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, 2024 yılında 33 bin 883 Mehmetçik’e temel askerlik eğitimi verdi. Son on yıl içinde yıllık ortalama 32 bin 600 askerin eğitim aldığı bu birlik, Türkiye’nin önemli askeri eğitim merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Askerler, yanaşık düzen, temel askerlik, silah eğitimi ve okuma-yazma gibi çeşitli eğitimlerin yanı sıra; istihbarat, siber güvenlik, afet farkındalığı, ilkyardım, yangınla mücadele, teknoloji bağımlılığı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile kadına yönelik şiddetle mücadele gibi modern konularda da bilgi sahibi oluyor.

EĞİTİM SÜRECİ

Mehmetçikler, mekanik nişancılık eğitimini tamamladıktan sonra başlangıç atışlarına katılıyor. Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, yemin töreninin ardından usta birliklerine sevk ediliyor. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, yemin töreninde yaptığı açıklamada askerlik hizmetinin Türk kültüründeki kutsal yerini vurguladı. Hv. Tuğgeneral Baş, “Ecdadımızdan bizlere miras kalan ant içme törenleri, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın perçinlendiği çok özel anlardır” diye belirtti.

AİLELERE SESLENİŞ

Ailelere de hitap eden Hv. Tuğgeneral Mustafa Baş, “Bugün burada hayatınızın en unutulmaz anlarından birini yaşıyorsunuz. Dimdik duran evlatlarınıza bakarken büyük bir gurur duyuyorsunuz. Bu gururunuzu paylaşmanın mutluluğu içinde sizleri kutluyorum” ifadeleriyle ailelerin duygularına değindi.