Kütahya’da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Kütahya’nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kısa süreli tedirginlik yaratan sarsıntıda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.24’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan deprem kaydedildi.

DEPREMIN DERİNLİĞİ VE HİSSEDİLDİĞİ BÖLGELER

Zeminden 9,97 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, merkez üssü Simav’ın dışında Kütahya ve Balıkesir’in bazı ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli endişeye yol açan depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.