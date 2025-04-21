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Kütahya’da 4,3 büyüklüğünde Deprem Oldu

DÜNYA’DA DEPREM BELİRTİLERİ

Kütahya’da akşam saat 20.24’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olarak belirlenen bu sarsıntı, yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KÜTAHYA VALİSİ’NİN AÇIKLAMALARI

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24’te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun.” diyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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