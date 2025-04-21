Kütahya’da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREMİN GÜCÜ VE MERKEZİ

Kütahya’da saat 20.24’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi oldu. Sarsıntının yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı paylaşımda, “İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24’te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun.” şeklinde açıklamada bulundu.

KÖYDE YAŞAYANLARIN ENDİŞESİ

Depremin merkez üssü Simav’a 18 kilometre mesafedeki Yemişli köyünde bazı evlerin duvarlarında çatlakların oluştuğu gözlemlendi. Depremin ardından köyde yaşayanlar, geceyi dışarıda geçiriyor. Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, bölgedeki sarsıntıların son 3 gündür devam ettiğini ve 4,3 büyüklüğündeki depremin köyde büyük korku yarattığını dile getirdi. Aydoğdu, “Deprem nedeniyle köydeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Büyük korku içindeyiz.” açıklamasında bulundu.