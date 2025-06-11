Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

KÜTAHYA’DA DEPREM PANIĞI

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen bir deprem paniğe sebep oldu. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedildi ve derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Art arda depremlerin gerçekleştiği Kütahya hakkında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür kritik bir uyarı yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Görür, “Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır” şeklinde ifadelerde bulundu.