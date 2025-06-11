Gündem

Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem

kutahya-da-4-5-buyuklugunde-deprem

KÜTAHYA’DA DEPREM PANIĞI

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen bir deprem paniğe sebep oldu. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedildi ve derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Art arda depremlerin gerçekleştiği Kütahya hakkında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür kritik bir uyarı yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Görür, “Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNEMLİ

Gündem

14 Saat Sırasında Su Olmayacak

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören'de belirli hatlarda 14 saat boyunca suyun kesileceğini açıkladı.
Dünya

Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 54,981'e çıkarken, yardım noktalarındaki saldırılarda 163 sivil hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.