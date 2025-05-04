Kütahya’da 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

KÜTAHYA’DAKİ DEPREM SONUÇLARI

DEPREMİN DETAYLARI

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu doğal afet, 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildiriliyor. Saat 02.53’te meydana gelen bu sarsıntı, bölge sakinleri tarafından hissedildi.

AFAD AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verileri doğrultusunda, deprem sonrası herhangi bir hasar ya da yaralanma durumu söz konusu değil. Simav ilçesinde yaşayanlar, depremin faydalı etkilerinin olmadığını belirtiyor. Bölge halkı, geçmişteki depremlere göre daha az endişe yaşıyor.