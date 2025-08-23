Haberler

Kütahya’da 4 Mermer Sütun Başlığı Bulundu

Kütahya’da gerçekleştirilen bir operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik faaliyetleri çerçevesinde kırsal bir mahalledeki bir eve baskın düzenledi.

Evde yapılan detaylı aramada, Bizans dönemine ait mermerden 4 sütun başlığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında bir kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen sütun başlıkları, koruma amaçlı olarak Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

