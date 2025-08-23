Kütahya’da 4 Mermer Sütun Başlığı Bulundu

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI ÖNLENİYOR

Kütahya’da gerçekleştirilen bir operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 mermer sütun başlığı ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik faaliyetleri çerçevesinde kırsal bir mahalledeki bir eve baskın düzenledi.

MERMER SÜTUN BAŞLIKLARI BULUNDU

Evde yapılan detaylı aramada, Bizans dönemine ait mermerden 4 sütun başlığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında bir kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen sütun başlıkları, koruma amaçlı olarak Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.