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Kütahya’da 44 Litre Sahte İçki Yakalandı

İÇKİ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 44 litre sahte içki yakaladı. İl genelinde kaçakçılık suçlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde bu operasyon gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen sahte içki ile bağlantılı olarak bir şüphelinin kimliği belirlendi ve bu kişi hakkında adli makamlar tarafından soruşturma süreci başlatıldı. Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelenin önemli bir adımı olarak dikkat çekiyor.

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