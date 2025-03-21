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Kütahya’da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENENLERİN SAYISI

Kütahya’da 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana gelen yangında toplamda 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın, 100. Yıl Mahallesi’ndeki apartmanın 4. katında S.Ç.’ye ait dairede başladı ve hızla tüm binayı sardı.

KURTARMA MÜDAHALESİ VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan 6 kişinin, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, evde oluşan maddi hasarın büyümesini önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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