Kütahya’da 64 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER

Kütahya’da 64 yaşında bir kişi, cadde üzerinde ölü olarak bulundu. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Talip Paşa Caddesi’nde bir vatandaşı yerde hareketsiz yatan halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi.

SAĞLIK EKİBİNİN TESPİTİ

Sağlık ekibi, yerde yüz üstü yatmakta olan kişinin Ömer Faruk Karaturp olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Aynı caddede ikamet eden Karaturp’un cenazesi, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılması için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.