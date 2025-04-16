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Kütahya’da 9 Bin TL’lik Hurdalar Çalındı

KAMU KURUMUNDAN HURDA DEMİR ÇALINDI

Kütahya’da bir kamu kurumuna ait yaklaşık 9 bin TL değerinde hurda demir malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Elde edilen verilere göre, yapılan güvenlik kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olayın iki farklı tarihte gerçekleştiği saptandı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olarak N.K., E.A., D.K. ve İ.C.G isimli dört şüpheli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. D.K. ile İ.C.G. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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