Kütahya’da Ahmet Yoldaş’a destek oldu

AHMET YOLDAŞ’IN ENGELLİ ARACINI SATMASI

Kütahya’da doğuştan kas hastası olan Ahmet Yoldaş, umreye gidebilmek için engelli aracını sattı. Arkadaşı Şeyhmus Adıbelli, diğer esnaf arkadaşlarıyla bir araya gelerek Yoldaş’ın sattığı engelli aracını satın alıp ona hediye etti. Yoldaş, bu jest karşısında duygulandığını ifade ederek, “İyi insanlarla arkadaş olmak lazım. İyiliği de yaymak lazım. Allah için yapılan her şeyi Allah geri veriyor ve Allah’tan istemek lazım” dedi.

ENGELLİ ARACINI SATMA İHTİYACI

Kütahya’da doğuştan Miyotonik Distrofi (DM) kas hastası olan Yoldaş, kutsal topraklara seyahat edebilmek için biriktirdiği paranın yetersiz kalması üzerine akülü engelli aracını satmaya karar verdi. Gerekli parayı tamamlayan Yoldaş, umresini gerçekleştirip yurt dönüşü yaptı. Arkadaşı Adıbelli, Yoldaş’ın durumu öğrendikten sonra esnaf arkadaşlarıyla birlikte yeni bir engelli aracı satın alıp ona hediye etti.

DUYGU DOLU ANLAR

Arkadaşlarının bu nazik davranışına çok duygulandığını ifade eden Yoldaş, “Yaklaşık 6 ay önce rabbim umreye gitmeyi nasip etti. Bunun için bir şey yapmak gerekiyordu. Ben de bana ait olan bir engelli aracım vardı, onu da Almanya’dan göndermişlerdi hayırseverler. Onlardan Allah razı olsun. Onu sattım umreye gittim. Döndükten sonra Şeyhmus arkadaşımla görüştüm. Ona durumu anlatınca ‘ben sana alacağım’ dedi. Kurban Bayramı’ndan hemen sonra, engelli aracı alıp bana hediye ettiler. İyi insanlarla arkadaş olmak lazım. İyiliği de yaymak lazım. Allah için yapılan her şeyi Allah geri veriyor ve Allah’tan istemek lazım” dedi.

AHMET YOLDAŞ’A YARDIM ELİ UZATILDI

Şeyhmus Adıbelli ise esnaf arkadaşlarının da kendisine destek olduğunu belirterek, Yoldaş’a engelli aracının temin edilmesinde katkıda bulunduklarını dile getirdi. Adıbelli, “Bu durumdan çok etkilendim, umreye gitmiş. Bu nedenle yardım etmek istedim. İyilik, iyidir. Umreye gitmek için engelli aracını satınca duygulandım, duygulanınca konuya vakıf olmaya çalıştım. Sağ olsun yardım etmek isteyen arkadaşlarımız da oldu. Bu vesileyle Ahmet ağabeye böyle bir cihaz aldık. İnşallah kazasız, belasız kullanır” dedi.