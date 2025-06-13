Kütahya’da Aile Destek Merkezi (ADEM) Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIŞI VE KURSİYERLERİN GÖSTERİSİ

Kütahya’da Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin gerçekleştirdiği el emeği sergisi, Zafer Meydanı’nda açıldı. Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın bünyesindeki ADEM’in düzenlediği etkinlikte, yıl boyunca çeşitli kurslara katılan kadın kursiyerlerin eserleri sergilendi. Sergide yer alan el emeği ürünler arasında ahşap kutular, makrome duvar süsleri, amigurumi oyuncaklar, nakış işlemeli ürünler, ev dekorasyon objeleri, çini tabaklar, panolar ve hediyelik eşyalara kadar birçok farklı eser bulundu.

ADEM’İN SOSYAL KALKINMADAKİ ROLÜ

Açılışta, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, ADEM’in sosyal kalkınmadaki önemine dikkat çekti. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak belirlenmesini hatırlatan Yavaşi, “Aile Destek Merkezlerimizin işlevi ve etkisi bizim için çok önemli. Buradaki kursiyerlerimiz, el emeği göz nuru geleneksel el ürünlerini başarılı bir şekilde yapmışlar. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi. Yavaşi, Halk Eğitim Merkezindeki öğreticilerin kursları verdiğini belirterek, “Bu imkanlar verildiğinde ne kadar güzel şeyler ortaya çıktığını, kursiyerlerimizin ne güzel çalışmalar yaptıklarını görmüş olduk. Kursiyerlerimizin hepsini ayrı ayrı kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizler burada çok güzel işler başarıyorsunuz. Biz de devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız ve destekçisiyiz.” şeklinde konuştu.

KURSİYERLERİN EMEĞİ VE SERTİFIKALAR

ADEM Koordinatörü Aliye Özkul Yılmaz, 4 usta öğretici ve 2 kreş öğretmeni ile hizmet verilen kurslarda yaklaşık 50 kadın kursiyerin yer aldığını, 33 kursiyerin de sertifika aldığını aktardı. Yılmaz, yapılan çalışmalarla kadınlara meslek edindirmeyi hedeflediklerini belirtti. Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Vali Yardımcısı Yavaşi ve beraberindekiler sergiyi gezerek, ürünleri inceledi ve ilgililerden detaylı bilgi aldı.