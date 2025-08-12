Kütahya’da Akarsuya Giren Adam Boğuldu

ACIL HAZİNE OLDU

Kütahya’da serinlemek amacıyla bir akarsuya giren 28 yaşındaki Fahrettin Çerçi, akıntıyla birlikte sürüklenerek boğuldu. Olay, saat 19.00 civarında gerçekleşti. Değirmendere mevkiinde yer alan Hamamsuyu adlı akarsuya giren Çerçi, bir süre sonra akıntı ile gözden kayboldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bir süre sonra suyun yüzeyinde hareketsiz bir şekilde görülen Fahrettin Çerçi, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, Fahrettin Çerçi’nin hayatını kaybettiği saptandı.

CENAZE İNCELENİYOR

Çerçi’nin cenazesi, savcılık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.