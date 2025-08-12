Haberler

Kütahya’da Akarsuya Giren Adam Boğuldu

ACIL HAZİNE OLDU

Kütahya’da serinlemek amacıyla bir akarsuya giren 28 yaşındaki Fahrettin Çerçi, akıntıyla birlikte sürüklenerek boğuldu. Olay, saat 19.00 civarında gerçekleşti. Değirmendere mevkiinde yer alan Hamamsuyu adlı akarsuya giren Çerçi, bir süre sonra akıntı ile gözden kayboldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bir süre sonra suyun yüzeyinde hareketsiz bir şekilde görülen Fahrettin Çerçi, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, Fahrettin Çerçi’nin hayatını kaybettiği saptandı.

CENAZE İNCELENİYOR

Çerçi’nin cenazesi, savcılık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Haberler

Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.