Kütahya’da Alt Geçide Çarpma Meydana Geldi

KAZA ANINDA YARALANANLARIN DURUMU İYİ

Kütahya’da meydana gelen bir trafik kazasında, alt geçidin duvarına çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 civarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti. Eskişehir yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen 43 AS 719 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde alt geçidin duvarına çarptı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazada yaralanan M.A. ve A.K., çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontroller sonucunda, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.