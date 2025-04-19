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Kütahya’da Araç Çarpışması Yaşandı

Trafik Kazasında Hayat Kaybı ve Yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir arazöz ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Alınan bilgilere göre, yangın ihbarı için yola çıkan A.B. yönetimindeki Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 43 KZ 692 plakalı arazöz, Hisarbey köyü yol ayrımında Bünyamin Gökgöz’ün (79) kullandığı 34 BNY 28 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yeri İhtiyaç Duyulan Ekipler Tarafından Gasp Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobilin sürücüsü Bünyamin Gökgöz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan sürücünün eşi K. Gökgöz (73) sağlık ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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