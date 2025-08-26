Haberler

Kütahya’da Araç Tarlaya Uçtu

KÜTAHYA’DA KAZA: OTOMOBİL TARLAYA UÇTU

Kütahya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil tarla içerisine uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, Emet-Hisarcık karayolu üzerinde, İğdeköy Mezarlığı yakınlarında gerçekleşti.

EMET’TEN HİSARCIK’A GİDEN ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Emet istikametinden Hisarcık ilçesine doğru ilerleyen Adem K. yönetimindeki 26 HA 371 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla atarak tarlaya düşmüş. Kazanın etkisiyle yaralanan sürücü Adem K. ve araçtaki yolcu Havva K., olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedavi altına alınmış.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza hakkında gerekli soruşturma başlatılmış. Olayın detaylarıyla ilgili inceleme devam ediyor. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması gereken bir durum.

