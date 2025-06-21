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Kütahya’da Araçta Kaliforniyum Bulundu

ŞÜPHELİ ARAÇTA NÜKLEER MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya’da, şüphe üzerine durdurulan bir araçta, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılan kaliforniyum olduğu değerlendirilen bir madde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüpheli bir aracı durdurdu. Aracın arka kısmında sürücü B.G’ye ait ayakkabı içinde, şeffaf plastik kapta bulunan altın sarısı renkte 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

RADYASYON YAYMADIĞI BELİRLENDİ

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen maddenin radyasyon yaymadığı belirlendi. Madde, detaylı analizler için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan B.G’nin Tavşanlı’da fırıncılık yaptığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

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