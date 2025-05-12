Kütahya’da Atölyeler Açıldı, Katılımcılar Var

İŞARET DİLİ ATÖLYESİ AÇILDI

Kütahya’da ‘Aile Yılı’ kapsamında, aile içi iletişimi güçlendirmek hedefiyle İşaret Dili Atölyesi ve Girişimci Çocuklar Atölyesi açıldı. Açılış etkinliğinde AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya, il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de etkinlikte bulundu.

VALİ YILMAZ’DAN DESTEK MESAJI

Vali Yılmaz, yaptığı konuşmada işitme engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak, “Dernek faaliyetlerine her zaman destek olacağız” ifadelerini kullandı. Program, Vali Işın ve katılımcıların atölyeyi gezmesiyle sona erdi.