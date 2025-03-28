Kütahya’da Bayram Namazı Saat Kaçta?

KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAATİ HAKKINDA BİLGİLER

Kütahya ilinde yaşayanlar, Kütahya bayram namazı saatinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Ramazan Bayramı’nın başlangıcında kılınacak olan iki rekatlık bayram namazı için vatandaşlar, zamanında namaza yetişebilmek adına detayları araştırıyor. İşte Kütahya bayram namazı saati: 07.18.

İKİ REKATLI BAYRAM NAMAZININ KILINIŞ ŞEKLİ

Bayram namazı, iki rekattan oluşuyor ve şu şekilde kılınıyor: İlk olarak niyet edildikten sonra tekbir alınarak eller bağlanır ve Sübhaneke duası okunur. Yeniden eller kulak seviyesine kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Sonrasında, tekbir alınarak eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çektikten sonra, açık bir şekilde “Fatiha suresi” ile birlikte, “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat, bu aşamada imamı dinler. Rüku ve secde yapıldıktan sonra, ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta ise, imam gizlice “Besmele” çeker ve açık olarak “Fatiha suresi” ile birlikte, “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat yine sessizce imamı dinler. Daha sonra, iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbirler alındıktan sonra, son olarak dördüncü tekbir ile rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturularak “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur. Namaz, önce sağa, sonra sola selam verilerek tamamlanır. Müezzinin rehberliğinde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getirir ve ardından imam hatip, bayram hutbesini okumaya başlar.