Kütahya’da Canlı Hayvan Pazarı Açıldı

KURBANLIK PAZARI AÇILDI

Kütahya’da kurulmuş olan canlı hayvan pazarı, kurbanlık satışları için hazır hale getirildi. Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınındaki “Canlı Hayvan Pazarı”nın açılışında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, pazardaki hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Kahveci, “Pazarımızdaki 481 padok üreticilerimiz için hazırlandı. Burası, 1500 büyükbaş ve 10 bin küçükbaşın satışının yapılabileceği bir kapasiteye sahiptir” şeklinde bilgi verdi. Pazarın, hemşerilerin kurban ibadetlerini en sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını ekledi. Ayrıca, kurban satış pazarının bayramın üçüncü gününe kadar açık kalacağını ve bu süreçte vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı. Kütahya’da hijyenik koşullarda 10 kurbanlık kesim alanının da belirlenmiş olduğu aktarıldı.

Kahveci, kurbanlıkların belirlenen alanlar içerisinde, ehil kişilerce usulüne uygun bir şekilde kesilmesinin uygun olduğunu da sözlerine ekledi. Protokol üyeleri, açılışın ardından İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından yapılan duanın ardından pazarı gezdi.