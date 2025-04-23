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Kütahya’da Çiftçilere Tohum Desteği Sağlandı

TAKE PROJESİ KAPSAMINDA HİBE TOHUM DAĞITIMI

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” (TAKE) Projesi kapsamında, çiftçilere önemli bir destek sağlandı. Çiftçilere, yüzde 75 hibeli yağlık ay çiçeği ve fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

DAĞITILAN TOHUM MİKTARLARI VE AMAÇLARI

Tarım Bakanlığı’nın bütçesinden ayrılan kaynaklarla gerçekleştirilen bu dağıtımda, ilçede toplam 2 bin 225 dekara ekilmek üzere yağlık ay çiçeği tohumu ve 17,5 dekara ekilmek üzere fasulye tohumu verildi. Kaymakam Alperen Teltik, çiftçilere tarlalarında bol bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

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