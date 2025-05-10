Kütahya’da Çinicilik Sanatı Devam Ediyor

ÇİNİ SANATINDA KÜTAHYA’NIN ÖNEMİ

Kütahya’da 42 yıldır çinicilik yapan ve bugüne kadar 18 binin üzerinde eser imal eden 62 yaşındaki İsmail Yiğit, tarih boyunca farklı teknikler ve toprak özellikleri kullanarak sanatını sürdürüyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan Yiğit, çini sanatının temeli için Sümerlere dayandığını vurguluyor. “Bu medeniyet, demir madeninin yoğunluğundan kaynaklanan kırmızı renkli toprağı kullanmıştır” diyor. Kütahya’da da benzer bir toprak bulunduğunu aktaran Yiğit, “Kütahya’da kırmızı kilden oluşan bir toprak var. Eskişehir tarafına döndüğümüzde toprağın rengi değişir ama ‘Seyitömer’ dediğimiz beldede demir içerikli kırmızı killi bir toprak vardır” ifadelerini kullanıyor. Bu toprakların geçmişle gelecek arasında bağ kurması bakımından önemli olduğunu belirten Yiğit, “Seyitömer’deki kazılarda on binlerce çini obje ortaya çıkmıştır. Hedefim bu yüzyılda buradan hareketle bu kırmızı toprakla tekrar bir çağ oluşturmak” diyor.

ÇİNİ SANATINDA DÖRT TEMEL UNSUR

Yiğit, eserlerinde Sümerlerden Asur, Babil, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait geometrik desenlerin bulunduğunu dile getiriyor. Geleneksellik ile akademik eğitimi harmanladığını belirten Yiğit, çini sanatının temelinde “çamur, su, hava ve ateş” gibi dört önemli unsur olduğunu kaydediyor. “Çininin sırrı, bu unsurları doğru oranda bir araya getirmekte yatıyor” diyen Yiğit, herkesin boyalara ve motiflere odaklandığını, ancak kendisinin çamurun değerini ön plana çıkardığını açıklıyor. Eserlerinde kırmızı toprak içerisine bazı oksit boyalar atarak “kırmızı toprağın altında sarıyı, turkuazı ve diğer renkleri çok olgun bir şekilde vermek mümkün” olduğunu ifade ediyor. “Eserlerimde bir yandan geçmişe saygı duruşunda bulunurken, diğer yandan çini sanatına çağdaş bir yorum getiriyorum” diyen Yiğit, “Ameli İsmail” imzalı eserleriyle çini sanatının geleceğine ışık tutarken, kadim medeniyetlerin derin izlerini bugüne taşıdığını belirtiyor.