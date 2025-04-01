Kütahya’da Çocuk Bayramlaşması Şenliği Düzenlendi

ÇOCUK BAYRAMLAŞMASI ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Kütahya Kadim Vakfı, “Çocuk Bayramlaşması Şenliği”ni gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Önsay, bu etkinliğin Ramazan ayında iftarlarda misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik yapıldığını belirtti. Programın içeriğiyle çocuklara bayram neşesi sağladığını ifade eden Önsay, gelen ilginin oldukça yoğun olduğunu vurguladı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Etkinlikte görev alan ekip arkadaşlarına ve destek veren hayırseverlere teşekkür eden Önsay, “Medeniyetimizi ihya, geleceği inşa etme misyonumuzu yorulmadan, bıkmadan sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Önsay ayrıca, gelenekleri yaşatmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edeceğini de ifade etti.