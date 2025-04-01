Haberler

Kütahya’da Çocuk Bayramlaşması Şenliği Düzenlendi

ÇOCUK BAYRAMLAŞMASI ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Kütahya Kadim Vakfı, “Çocuk Bayramlaşması Şenliği”ni gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Önsay, bu etkinliğin Ramazan ayında iftarlarda misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik yapıldığını belirtti. Programın içeriğiyle çocuklara bayram neşesi sağladığını ifade eden Önsay, gelen ilginin oldukça yoğun olduğunu vurguladı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Etkinlikte görev alan ekip arkadaşlarına ve destek veren hayırseverlere teşekkür eden Önsay, “Medeniyetimizi ihya, geleceği inşa etme misyonumuzu yorulmadan, bıkmadan sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu. Önsay ayrıca, gelenekleri yaşatmaya ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam edeceğini de ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayram Dönüşü Trafiğine Işıklı Çözüm

Ramazan Bayramı sonrası Düzce'de trafik yoğunluğu arttı. Polis ekipleri, ışıklı kavşakların sürelerini uzatarak trafiğin daha akıcı hale gelmesini sağladı.
Haberler

CHP Genel Başkanı Özel’den Boykot Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gençlerin başlattığı tüketim boykotuna katılım çağrısında bulundu. Boykotu desteklediğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.