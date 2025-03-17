Kütahya’da Çocuk İftarı Coşkusu Yaşandı

ETKİNLİK BÜYÜK COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Kütahya’da Geleneksel Çocuk İftarı ve Şenlikleri, büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, organizasyona katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkürlerini iletti. Yılmaz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma temeli üzerine olduğunu belirtti ve çocukların bu manevi atmosferi en iyi şekilde deneyimlemesinin önemine vurgu yaptı.

EĞLENCE DOLU ANLAR YAŞANDI

Pamuk şeker ve Osmanlı macunu ile renkli bir görüntü oluşturan etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi sayesinde çocuklar için unutulmaz anlar yaşandı. Kültürel mirasın yaşatıldığı ve gönülleri birleştiren bu harika buluşmada emeği geçen tüm katılımcılara teşekkürler sunuldu.