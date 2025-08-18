Haberler

Kütahya’da Çocuk, İki Çocuğu Yaraladı

Olay Yeri ve Mağdurlar

Kütahya’da, bir çocuk, mahalleye su doldurmak amacıyla gelen iki çocuğu bıçakla yaraladı. Olay, Gaybiefendi Mahallesi’nde belediye binası yakınında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük olan bir çocuk, su doldurmaya gelen çocuklarla arasında bir tartışma başladı. “Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun” diyerek karşısındaki çocuklara sataştığı öne sürülen şüpheli, iki çocuğu bacaklarından bıçakla yaraladı.

Olayın Sonrası ve Yaralıların Durumu

Olayın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan çocukların, M.D. ve H.Y.’nin hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisi verildi. Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan şüpheli çocuğu yakalamak için araştırma başlattı.

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

Gaziantep'te tramvayın çarptığı 45 yaşındaki A.K. yaralandı. Olay yerine müdahale için polis ve sağlık ekipleri gönderildi; yaralı hastaneye götürüldü.
İskilip’te Küspe-Silaj Makinesi Açıldı

İskilip'te Ziraat Odası'nın sağladığı küspe-silaj paketleme makinesi hizmete girdi. İlk paketleme, Kaymakam Ramazan Polat ile Tarım Müdürü Murat Karaaslan tarafından yapıldı.

