Kütahya’da Deprem Meydana Geldi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURAN SORULAR

Sosyal medya platformlarında artan sarsıntı sonrası pek çok kullanıcı “Kütahya’da deprem mi oldu?”, “Depremin merkez üssü neresi?” ve “Deprem büyüklüğü kaç?” şeklinde sorular sormaya başladı. İşte 10 Haziran’da Kütahya’da gerçekleşen depremle ilgili tüm ayrıntılar.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki depremin detaylarını aktardı. Sarsıntı, 13:15:21’de yerin 7.71 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD, şu ana kadar hiçbir olumsuz ihbar almadığını duyurdu.