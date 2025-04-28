Kütahya’da Deprem Oldu Mu? Kütahya’da!

29 Nisan Salı günü Kütahya’da deprem olup olmadığı, vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Kütahya’daki son deprem durumu hakkında en güncel bilgilere haberimiz üzerinden ulaşmak mümkün. “Kütahya’da deprem oldu mu?” veya “Kütahya’da deprem mi oldu?” gibi soruların cevaplarını buradan elde edebilirsiniz.

SON DAKİKA DEPREM DURUMU

29 Nisan Salı bu sabah Kütahya’da bir deprem meydana geldi. Deprem hakkında güncel bilgiler almak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi web sitelerini takip edebilirsiniz. Bu siteler, anlık deprem analizleri ile en güncel verileri sunmakta. Son 500 depreme kadar “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını bu kaynaklarda bulmak mümkün.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara anlık deprem bilgileri sağlıyor. Kandilli, bölgesel olarak yaptığı araştırmalarla birlikte, web sitesinde son 500 deprem verilerini kamuoyuna sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da, son dakika deprem haberleri ile halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.6 (Ml)

Yer: Simav (Kütahya)

Tarih: 2025-04-29

Saat: 00:24:29 TSİ

Enlem: 39.2425 N

Boylam: 28.98722 E

Derinlik: 7.08 km

Detay: [Link](https://t.co/CzgPuyowjp)