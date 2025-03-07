Kütahya’da Dolandırıcılıktan Aranan Kadın Yakalandı

CEZALANDIRILAN KADIN YAKALANDI

Kütahya’da, dolandırıcılık suçları nedeniyle 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadın hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri ve Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, K.A. (38) isimli kadının önceki suçları tespit edildi. Bu suçlar arasında, üç banka veya kredi kurumunun araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıklar, dört bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık kaplıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

K.A., yapılan titiz takip ve çalışmalar sonrasında Kütahya’nın Pazarlar ilçesi Fatih Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Bu operasyon, jandarmanın dolandırıcılık suçlarına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir örneği oldu.