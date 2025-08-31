Kütahya’da Düğün Konvoyu, Çifte Zafer

ANLAMLI DÜĞÜN KONVOYU

Kütahya’da gerçekleştirilen düğün konvoyu, kendine özgü ve anlam dolu bir ayrıntısıyla dikkatleri üzerine çekti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda evlenen bir çift, gelin arabasının arkasına “Çifte Zafer” yazarak bu özel günün anlamını vurguladı. Olay, Kütahya’nın Dumlupınar Caddesi’nde meydana geldi. Korna sesleri eşliğinde şehri dolaşan düğün konvoyunun önünde yer alan gelin arabası, etraftakilerin dikkatini hemen çekti. Gelin ve damat, Zafer Bayramı’nda bir araya gelmenin sevinciyle, araçlarının arkasına büyük harflerle “Çifte Zafer” yazdırmayı tercih etti.

MİLLİ DUYARLILIK

Bu milli vurguyu içeren detay, yoldan geçenler ve çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Türkiye’nin tarihindeki en büyük zaferlerden birisini anarken, bir yandan genç bir çiftin hayatlarının en önemli “zaferini” olan evliliklerini kutlamaları, görenlere hoş bir sürpriz sunmuş oldu. Düğün konvoyu, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda milli duyguların da paylaşıldığı bir anı olarak hafızalarda yer etti.