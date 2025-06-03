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Kütahya’da Düşen N.K. Ağır Yaralandı

Olayın Gelişimi

Kütahya’da, 3. kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip bina girişindeki beton zemine düşen N.K. (42), ağır yaralandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Mescid-i Aksa Caddesi’ndeki 4 katlı bir binada gerçekleşti. Üçüncü kattaki dairesinde cam silme işlemi yaptığı sırada dengesini kaybeden N.K., pencereden düşerek beton kilit parke taşlarının üzerine düştü.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Komşularının acil durumu fark etmesiyle olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ağır yaralanan N.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi sürecine alındı.

İnceleme Devam Ediyor

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatarak durumu araştırmaya devam ediyor.

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