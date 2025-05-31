Kütahya’da Fetih Şenliği Düzenlendi

FETİH ŞENLİĞİ GENÇLİK BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle “Fetih Şenliği Gençlik Buluşması” gerçekleştirildi. İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlik, minik mehteranların coşkulu performansıyla başladı. İzleyicilerden büyük alkış alan minik mehteranlar, şenliğe canlılık kattı.

GENÇLER İLE BİR ARAYA GELMEK MUTLULUK VERİYOR

Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan yaptığı açılış konuşmasında, “İstanbul’un Fethinin sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenen etkinlikte gençlerimizle ve çocuklarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyduk. İstanbul’un Fethi sıradan bir fetih değildir. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet’in göstermiş olduğu inanç azim ve gayreti bizler için çok büyük örnektir. Rabbim Fatih Sultan Mehmet Han gibi inançlı, azimli, gayretli ve vatan millet sevdalısı gençlerimizin sayılarını artırsın” şeklinde ifadeler kullandı.

UÇURTMALARLA GÖKYÜZÜ ŞENLENDİ

Şenliğin ilerleyen kısmında, 15 Temmuz Kur’an kursu hafızları, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithaf ederek Fetih Suresi’ni okudu. Aynı zamanda etkinlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu. Düzenlenen uçurtma yarışmasında en uzağa uçan ve en güzel tasarıma sahip uçurtmaların sahiplerine ödüller verildi.