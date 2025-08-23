Kütahya’da Gazinin Törenle Uğurlanması

Haberler

KIBRIS GAZİSİ HÜSEYİN ÖZKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan (72), gerçekleştirilen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tavşanlı’da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan, yaşamını kaybetti. Özkan’ın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi, öğle vakti ilçede yer alan Ulu Camisi’ne getirildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Burada düzenlenen askeri törene ailesinin yanı sıra İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, cenaze namazını kıldırdıktan sonra Özkan, Tavşanlı Asri Mezarlığı’na defnedildi.

BAYRAK TESLİM TÖRENİ

Defin töreninin akabinde Hüseyin Özkan’ın oğluna Türk Bayrağı teslim edildi.

